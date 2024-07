Arpino, affiancano un’auto e sparano: 62enne in gravi condizioni

Hanno affiancato l’auto e poi hanno sparato contro i due occupanti: uno, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a un braccio, l’altro è stato colpito in modo grave ed è ora ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in pericolo di vita.

La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto nella serata di martedì lungo la Circonvallazione esterna di Napoli, nel territorio di Arpino, frazione del comune di Casoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe l’esito di un tentativo di rapina. Il ferito più lieve, un 28enne di nome Kevin Di Napoli, indossava infatti un orologio di valore. Ad avere la peggio è stato Raffaele Scotti, di 62 anni. L’uomo lavora in una comunità dove l’altro passeggero è ospite perché sottoposto agli arresti domiciliari. Il 62enne è stato ricoverato nell’ospedale Cardarelli con lacerazioni a polmone, aorta, milza e fegato; risulta in pericolo di vita in quanto anche cardiopatico. Per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.