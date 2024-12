Un provvedimento giudiziario ha sorpreso molti: a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 80 anni, eseguendo una condanna definitiva emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Forlì. L’anziano deve scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione e pagare una multa di 15mila euro.

I fatti contestati all’uomo

I fatti risalgono al 2012, quando l’uomo fu coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in vari comuni della provincia di Forlì-Cesena. Nonostante il lungo iter giudiziario, la condanna è divenuta definitiva, portando infine all’arresto dell’80enne. Le indagini hanno accertato il coinvolgimento dell’uomo in attività illegali legate al traffico di droga, che ha suscitato particolare attenzione visto l’alto livello di età del condannato.

La misura cautelare

Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Gambettola, l’anziano è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi del caso.