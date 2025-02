Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Bologna dopo essere stato sorpreso di notte sui tetti di alcune abitazioni, vestito di nero e con il passamontagna. Inizialmente accusato di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, il giovane è stato successivamente “salvato” dal giudice, che ha derubricato il reato in semplice violazione di domicilio, accettando la tesi della difesa: non era un ladro, ma un appassionato di parkour.

La segnalazione e l’intervento dei carabinieri

Durante la notte, un residente di piazza San Martino ha sentito strani rumori provenire dal tetto del suo stabile. Affacciandosi dall’abbaino, ha notato un uomo vestito di scuro, con una torcia e uno zaino, che si muoveva con destrezza sulle tegole. Insospettito, ha immediatamente allertato il 112.

All’arrivo dei carabinieri, il giovane ha tentato di nascondersi tra le tegole, ma è stato individuato sul terrazzo condominiale. Nel tentativo di immobilizzarlo, i militari hanno rischiato di cadere dal tetto, poiché il 27enne ha opposto resistenza, spintonandoli e ingaggiando una colluttazione. Alla fine è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

La decisione del giudice: “Nessun furto, solo parkour”

Il mattino seguente, il giovane è stato condotto in tribunale per l’udienza per direttissima. Il suo avvocato ha sostenuto la tesi che il 27enne fosse semplicemente un appassionato di parkour, senza alcuna intenzione di compiere un furto. “Non ha tentato di entrare in alcuna abitazione, ma si è limitato a muoversi sui tetti”, ha dichiarato il legale.

Il giudice ha accolto questa versione, derubricando l’accusa di tentato furto in violazione di domicilio. Per la resistenza ai carabinieri, invece, il 27enne ha patteggiato una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa.