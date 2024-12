Arresto choc: il ‘brasiliano’ era sotto effetto di sostanze

È stato fermato con l’accusa di lesioni personali gravi: secondo le testimonianze era sotto l’effetto di droga ed alcol

L’accusa è di quelle pesanti e la decisione è di arrestarlo per il rischio di recidiva, per la gravità del fatto e perché i benefici che gli sono già stati concessi in passato non hanno portato a nulla.

Stando a quanto riferisce ‘Il Messaggero’, Massimiliano Minnocci, conosciuto come il Brasiliano e con un passato da Ultras della Roma, sarebbe stato arrestato per aver aggredito la fidanzata. Non un episodio unico, in base a quanto testimoniato dalla donna, ma una serie di situazioni che avrebbero portato la ragazza più volte a ricorrere alle cure mediche.

Secondo quanto raccontato, il Brasiliano avrebbe agito sotto l’effetto di droga ed alcol, prendendo a bastonate la fidanzata. La ragazza sarebbe stata accompagnata dai genitori in ospedale e qui sarebbe stata dimessa, dopo essere stata medicata, con una prognosi di trenta giorni. In seguito a questo, i magistrati romani avrebbero firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nato sul finire degli anni ’70, legato ad ambienti di estrema destra, oltre al suo passato da ultras romanista è noto alle forze dell’ordine per diversi episodi. Nel 2018 fu fermato con l’accusa di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Divenuto molto conosciuto sui social, ha affermato di aver abbandonato posizioni estremiste, ma ora torna a fare i conti con la giustizia.

L’accusa di lesioni personali gravi fa riferimento, sempre secondo quanto raccontato da Il Messaggero, ad un episodio avvenuto il 23 novembre.

L’uomo avrebbe aggredito la fidanzata che avrebbe raccontato nel dettaglio quanto accaduto. I due avrebbero fatto uso di cocaina, successivamente “quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra”. È in quel momento che, stando a quanto riportato, avrebbe iniziato a diventare aggressivo, alzando il tono della voce e insultando la ragazza. Quindi avrebbe impugnato un bastone e avrebbe colpito la donna sul braccio destro. Il giorno dopo – sempre secondo il racconto della fidanzata – , Minnocci l’avrebbe chiamata e piangendo avrebbe provato a scusarsi.

La donna, 20 anni più giovane del Brasiliano, avrebbe riportato una frattura scomposta. Non il primo episodio del genere, visto che un mese prima era accaduto un episodio simile: allora la ragazza si recò all’ospedale di Civita Castellana, raccontando però di essere caduta. Ora i familiari sono riusciti a convincerla a dire tutta la verità e la donna ha raccontato l’aggressione subita. Il Gip Paola Della Monica, come riportato dal quotidiano, avrebbe quindi disposto l’ordine di custodia cautelare in carcere.