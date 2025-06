Con il ritorno del caldo intenso, scatta anche l’allerta del Ministero della Salute. Venerdì 13 giugno saranno tre le città italiane con il massimo livello di rischio climatico, segnalato dal bollino rosso: Bolzano, Campobasso e Perugia. Queste località vivranno condizioni meteorologiche estreme che possono rappresentare un serio pericolo per la salute, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione come anziani, bambini e persone con malattie croniche.

Il sistema di monitoraggio del Ministero analizza quotidianamente la situazione in 27 città italiane, segnalando con una scala crescente — verde, giallo, arancione e rosso — il livello di rischio dovuto alle condizioni climatiche.

Cresce anche l’allerta arancione in tutta Italia

Se oggi, 11 giugno, solo Bolzano, Campobasso e Perugia presentano già un bollino arancione, la situazione è destinata a peggiorare. Domani, mercoledì 12 giugno, le città con allerta arancione saliranno a sei, aggiungendo Frosinone, Rieti e Roma alle tre già citate. Il 13 giugno, infine, oltre ai tre bollini rossi, saranno otto le città in arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino.

L’invito delle autorità è a limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi ben idratati e fare attenzione ai sintomi di disidratazione o colpi di calore. Il caldo estremo è tornato e con esso anche i segnali di allarme: l’estate italiana entra ufficialmente nella sua fase più critica.