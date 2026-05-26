Un episodio inquietante e dai contorni ancora poco chiari ha scosso Carvico, piccolo comune della provincia di Bergamo. Un uomo di 59 anni è stato improvvisamente colpito al petto da un dardo mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato insieme alla compagna. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato scagliato da un’auto in corsa che, subito dopo l’aggressione, si sarebbe rapidamente allontanata dal luogo dell’accaduto.

L’allarme è scattato immediatamente grazie ad alcuni presenti che hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Zogno. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti e cure. Fortunatamente, secondo quanto emerso nelle ore successive, il dardo non avrebbe raggiunto organi vitali e le sue condizioni non sarebbero gravi. La compagna che era con lui è rimasta illesa.

Fermato un uomo, proseguono le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato subito una serrata attività investigativa per chiarire dinamica e movente dell’episodio. Nella serata di lunedì, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare un uomo ritenuto il presunto autore del gesto. Resta però ancora da stabilire quale tipo di arma sia stata effettivamente utilizzata: tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero una fiocina da sub, un dardo da balestra oppure un altro oggetto appuntito lanciato con forza.

Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un’aggressione mirata contro il 59enne, di un gesto casuale o persino di una folle bravata finita nel peggiore dei modi. Le testimonianze raccolte e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere decisive per ricostruire con precisione l’accaduto.