Un passo significativo è stato compiuto in Lombardia per la gestione responsabile dei cani appartenenti a razze considerate complesse. La Commissione Salute del Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità un Progetto di legge al Parlamento (Plp), che punta all’introduzione di un patentino obbligatorio per i proprietari di cani appartenenti a una lista specifica di razze. Questo progetto è stato oggetto di discussione per mesi e ora potrebbe diventare una proposta formale da presentare a Camera e Senato, secondo quanto previsto dall’articolo 121 della Costituzione.

L’elenco, chiamato “Save list” è composto da 27 razze ritenute meritevoli di particolare attenzione, sia per motivi di sicurezza che per la tutela dell’animale stesso. Tra queste figurano il rottweiler, il cane corso, il dogo argentino, l’american bulldog, ma anche razze più comuni come il pastore tedesco. L’intento del progetto non è punitivo, ma educativo e preventivo, per garantire una migliore convivenza tra uomo e animale.

Formazione obbligatoria e test finale per i proprietari

Il cuore della proposta risiede nell’obbligo, per i proprietari di queste razze, di seguire un percorso formativo articolato. Il programma prevede un corso teorico di almeno dieci ore e un modulo pratico di almeno sei ore, durante il quale saranno simulate situazioni potenzialmente critiche per insegnare la corretta gestione del cane. Al termine del corso è previsto un esame, supervisionato dall’Ente nazionale cinofilia italiana (Enci).

Nel caso in cui il test finale non venga superato o il cane non riceva una valutazione positiva, l’Ats (Agenzia di tutela della salute) competente potrà imporre l’uso obbligatorio di guinzaglio e museruola fuori casa. Inoltre, potranno essere prescritte misure di prevenzione e percorsi terapeutici da parte di veterinari esperti in comportamento animale. Un’iniziativa che potrebbe fare scuola anche in altre regioni italiane.