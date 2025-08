Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto, una donna di 33 anni della provincia di Brindisi ha chiamato il 118 dopo aver iniziato ad accusare dei fortissimi dolori all’addome. Dopo essere stata soccorsa a casa, la donna è stata trasportata in ospedale. Dopo la valutazione del personale sanitario, è emerso che la 33enne era in stato di gravidanza, giunta ormai alla 39esima settimana.

Parto riuscito

Quello che la donna riteneva essere un semplice malore si è rivelato l’inizio del travaglio: la squadra medica ha così predisposto d’urgenza la sala parto. Nel giro di poche ore, la 33enne, già madre di altri tre figli, ha dato alla luce una bambina. La neonata, che pesa poco più di tre chili, e la madre sono in buone condizioni e rimangono ricoverate nella stessa struttura per i controlli di routine. Nonostante avesse avuto altri figli in precedenza, la donna non si era accorta di essere nuovamente incinta.

Come ha fatto a non accorgersi di nulla? Il precedente figlio della 33enne era nato appena 13 mesi fa. L’aumento di peso, stando alle ipotesi dei medici, potrebbe essere stato attribuito alla precedente gravidanza, mascherando così i segnali della nuova gestazione.