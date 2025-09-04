Dopo la chiusura della pagina Facebook “Mia Moglie” ad agosto, a seguito delle denunce e dell’indignazione pubblica, è emersa una sua “erede”. Si tratta di “Mia Moglie 2 – Incontri Social”, un gruppo chiuso con oltre 8.800 iscritti, attivo da anni ma recentemente rilanciato. A scoprirlo è stata la giornalista Roberta Polese del Corriere della Sera.

L’accesso al gruppo è semplice: basta inviare una richiesta di iscrizione, e solo nell’ultima settimana sono entrate più di 300 persone. All’interno, però, il funzionamento è chiaro: pochi post pubblici e molte regole non scritte. Per ottenere contenuti più espliciti, gli utenti vengono indirizzati a piattaforme private come Messenger o Telegram, dove avviene lo scambio diretto di immagini e video.

Il gruppo è gestito da un certo Alessandro, che ammonisce i membri a non pubblicare materiale hard direttamente nella bacheca pubblica. Tuttavia, il vero cuore dell’attività si trova nelle chat parallele, dove circolano contenuti sessualmente espliciti e immagini di donne senza consenso. Nonostante le segnalazioni a Meta e alla polizia postale, il gruppo continua a crescere.

Contenuti sessisti e utenti insospettabili

I contenuti pubblicati comprendono commenti sessisti, foto di donne in intimo e ex fidanzate “messe in vetrina” senza autorizzazione, accompagnati da insulti gratuiti. In un post si legge: “Chi manda moglie e figlia?”, in un altro un utente definisce le donne “donnucole montate di testa”. Tra cuoricini e like, le richieste di foto private si moltiplicano.

Non mancano finti profili femminili, spesso creati con intelligenza artificiale, pensati per attrarre interazioni. La partecipazione non riguarda solo utenti comuni: tra gli iscritti ci sono anche figure insospettabili, come un creator digitale, un manager e persino un avvocato penalista.

La sensazione è che, dopo il clamore mediatico legato a “Mia Moglie”, i gestori abbiano spostato i contenuti più pesanti lontano dagli occhi pubblici, rendendo più difficile il controllo. Ma la logica resta invariata: corpi femminili mercificati, insultati e trattati come merce, con una complicità silenziosa che prolunga il fenomeno nonostante l’attenzione delle autorità e le segnalazioni continue.