In Italia sta aumentando l’offerta relativa ai posti disponibili negli asili nido, ma la crescita resta comunque più lenta rispetto a Francia, Spagna e Inghilterra. Continuano a esistere forti divari sociali e territoriali: il gap tra bambini di famiglie ricche e povere in Italia è più che raddoppiato in vent’anni, passando dal 7,5% del 2005-2006 quando andavano all’asilo 25 bambini su 100, al 19% nel 2023-2024 quando lo frequentavano 35 su 100. Sono alcuni degli aspetti che emergono da una ricerca sui servizi educativi dell’infanzia (0-6 anni) in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, promossa dalla Fondazione Agnelli e coordinata da Francesca Bastagli ed Emmanuele Pavolini.

L’Italia resta il Paese con meno posti negli asili tra quelli considerati: circa 32 ogni 100 bambini sotto i 3 anni, con lunghe liste d’attesa. La Germania è più o meno a livello dell’Italia, ma i bambini vanno all’asilo dopo avere compiuto un anno perché i congedi parentali sono ben retribuiti fino a 12-14 mesi. Anche la partecipazione è lontana dal target Ue del 45% entro il 2030 (oggi è al 35,5%). Il Pnrr potrà aumentare i posti e ridurre i divari tra Nord e Sud – mette in evidenza la ricerca – ma non quelli dei piccoli Comuni.

“Le priorità sono ampliare l’accesso, soprattutto per i bambini svantaggiati, e migliorare la qualità dei servizi”, spiega Bastagli. Anche Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, sottolinea che servono politiche su accesso, costi e qualità, oltre all’espansione dell’offerta.

Tra le proposte delle Fondazione Agnelli il diritto al posto nei nidi, criteri più equi, riduzione delle rette, rafforzamento dei sistemi di valutazione e investimenti sul personale. Il Pnrr – spiega – potrà aumentare i posti e ridurre i divari territoriali, ma da solo non garantirà maggiore equità.