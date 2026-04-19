Gli onigiri sono tra i simboli più iconici della cucina giapponese. Si tratta di semplici polpette di riso, spesso a forma triangolare o ovale, che racchiudono un ripieno e vengono avvolte, in molti casi, da una striscia di alga nori.

Nati come pasto pratico da portare fuori casa, oggi sono diventati popolari in tutto il mondo per un motivo molto semplice: sono facili da preparare, versatili e incredibilmente buoni.

La versione casalinga, poi, è ancora più interessante perché puoi personalizzarla in base ai tuoi gusti e agli ingredienti che hai a disposizione.

Cosa sono gli onigiri e perché sono così amati

L’onigiri, chiamato anche omusubi in alcune regioni del Giappone, ha una storia che risale a più di mille anni fa. Le prime testimonianze scritte parlano di palline di riso portate come cibo da viaggio dai guerrieri e dai viaggiatori, un formato pratico e nutriente che non richiedeva stoviglie e poteva essere mangiato con le mani in qualsiasi momento. Nel corso dei secoli la forma si è evoluta fino a diventare quella triangolare che conosciamo oggi, il ripieno si è moltiplicato in decine di varianti e l’alga nori ha assunto il ruolo sia di involucro pratico sia di elemento di sapore fondamentale.

Quello che rende l’onigiri speciale rispetto ad altri formati di riso è la texture: l’esterno leggermente compatto e salato, il centro caldo e morbido con il ripieno, l’alga che aggiunge una nota marina e una croccantezza che contrasta perfettamente con la morbidezza del riso.

Il segreto sta nel riso: questo passaggio non si salta

Prima di parlare di come si formano gli onigiri, c’è una cosa da capire che fa tutta la differenza tra un onigiri che si tiene in mano senza sfaldarsi e uno che crolla al primo morso. Il riso. Non tutti i risi sono uguali, e per gli onigiri la scelta è vincolante: serve il riso per sushi, quello a chicco corto e tondeggiante, oppure qualsiasi riso japonica a chicco corto. Questo tipo di riso ha un contenuto di amido, in particolare di amilopectina, molto più alto rispetto ai risi a chicco lungo come il basmati o al riso parboiled. È proprio quell’amido a dare al riso cotto la sua capacità di compattarsi quando viene pressato con le mani e di mantenere la forma anche dopo.

Usare riso basmati o riso a chicco lungo per gli onigiri non funziona: i chicchi non si legano tra loro e l’onigiri si sfalda. Non è una questione di tecnica ma di chimica del cibo, e nessuna quantità di pressione compensa l’assenza dell’amido giusto. La buona notizia è che il riso per sushi si trova ormai nella maggior parte dei supermercati, spesso nella corsia dei prodotti etnici o asiatici, a un prezzo del tutto accessibile.

Il secondo passaggio fondamentale, quello che molti saltano per impazienza e poi si pentono, è sciacquare il riso abbondantemente prima di cuocerlo. Bisogna mettere il riso in una ciotola, coprirlo d’acqua, mescolare con le mani e scolare. Ripetere finché l’acqua di risciacquo non risulta quasi trasparente, il che di solito richiede quattro o cinque ripetizioni. Questo rimuove l’amido superficiale in eccesso che renderebbe il riso colloso in modo sgradito, con una consistenza gommosa invece di quella soffice e leggermente appiccicosa che si vuole ottenere.

Come si condisce il riso per gli onigiri

Una differenza importante tra il riso degli onigiri e il riso che si mangia normalmente a casa è il condimento. Il riso per onigiri viene insaporito con una miscela di aceto di riso, zucchero e sale sciolta insieme, aggiunta al riso ancora caldo appena tolto dalla pentola. Questo condimento dà al riso quel caratteristico sapore leggermente acidulo e dolce che lo rende diverso dal semplice riso bollito e che, abbinato alla salinità dell’alga nori, crea l’equilibrio di sapori tipico della cucina giapponese.

Il condimento va aggiunto mentre il riso è ancora caldo, mescolando con delicatezza con una spatola o un cucchiaio di legno usando movimenti dall’alto verso il basso, quasi come si fa con la pasta all’uovo quando la si lavora. Non si deve mescolare con movimenti circolari energici perché si rischierebbe di schiacciare i chicchi e di ottenere una poltiglia invece di un riso dai chicchi distinti. Poi si lascia intiepidire a temperatura ambiente: il riso non deve essere né bollente né freddo quando si formano gli onigiri, ma circa alla temperatura del polso.

I ripieni: quante varianti si possono fare

Uno dei motivi per cui gli onigiri sono così diventati popolari in tutto il mondo è la libertà creativa che offrono sul fronte del ripieno. La versione classica e più amata in Giappone è il tonno con maionese, seguita dall’umeboshi, la prugna salata e fermentata dal sapore molto intenso, e dal salmone grigliato o affumicato. Ma una volta capito il meccanismo, le combinazioni sono praticamente infinite.

Il ripieno di tonno con maionese giapponese è probabilmente il punto di partenza migliore per chi si avvicina agli onigiri per la prima volta, perché è facile da preparare, si trova ovunque e ha un sapore immediatamente familiare anche per i palati italiani. La maionese giapponese, quella del marchio Kewpie che si trova sempre più spesso nei supermercati o nei negozi di prodotti asiatici, è leggermente più cremosa, più ricca di tuorlo e con un tocco di aceto di riso che la rende diversa dalla maionese classica. Se non si trova, la maionese normale va benissimo. L’aggiunta di qualche goccia di salsa di soia al ripieno di tonno aggiunge una nota umami che fa la differenza.

Per chi vuole andare oltre il tonno, il salmone affumicato spezzettato con un cucchiaino di Philadelphia è una combinazione che funziona molto bene e che parla una lingua familiare. Il pollo teriyaki avanzato dalla cena, freddo e tagliato a pezzetti, diventa un ripieno eccellente. Le verdure saltate come spinaci con salsa di soia e aglio, o funghi shiitake in padella, sono perfetti per una versione vegetariana. Chi vuole qualcosa di semplicissimo può usare solo un pizzico di sale e un pezzetto di alga nori al centro, senza nessun ripieno: sono gli onigiri più essenziali e, per molti, i più buoni.

Come si formano i triangoli: la tecnica con le mani

Questa è la parte che spaventa di più chi si avvicina agli onigiri per la prima volta, ma è in realtà la più semplice una volta capita la logica. Non serve nessuno stampo, nessun attrezzo particolare: le mani sono lo strumento giusto.

Il segreto sta in due preparazioni preliminari che non vanno mai dimenticate. Prima di ogni onigiri, bisogna bagnare le mani con acqua fredda e cospargerle con un pizzico di sale. L’acqua impedisce al riso di attaccarsi alle mani, il sale insaporisce l’esterno dell’onigiri. Ogni volta che si fa un nuovo onigiri si ripete questa operazione: mani bagnate e salate di nuovo.

Si prende poi una porzione di riso, circa ottanta o novanta grammi, e si appiattisce sul palmo della mano a formare una superficie larga abbastanza da contenere il ripieno al centro. Si mette un cucchiaino di ripieno, si chiude il riso intorno formando una pallina iniziale, e poi si inizia a modellare il triangolo stringendo il riso tra i palmi con una pressione decisa ma non eccessiva. Con una mano si tiene il lato inferiore del triangolo a formare la base, con l’altra si preme il lato superiore per creare la punta. Ruotando l’onigiri tra le mani si rifiniscono tutti e tre i lati, assicurandosi che la forma sia compatta e che il ripieno sia ben sigillato al centro.

La pressione deve essere sufficiente perché il riso si compatti ma non così forte da schiacciare i chicchi. Un onigiri ben fatto deve mantenere la forma quando viene sollevato ma deve comunque essere morbido al morso, non duro come una pallina di argilla.

L’alga nori: croccante o morbida, dipende da te

L’alga nori è l’ultimo elemento dell’onigiri, quello che lo rende riconoscibile e che aggiunge la nota marina che contrasta con la dolcezza del riso. Si taglia in strisce di tre o quattro centimetri di larghezza e si avvolge intorno alla base del triangolo, quella che si tiene in mano mentre si mangia, come un’impugnatura edibile.

C’è un dibattito silenzioso tra gli appassionati di onigiri sull’alga nori: croccante o morbida? Se si aggiunge il nori subito dopo aver formato l’onigiri e lo si lascia riposare anche solo mezz’ora, l’umidità del riso penetra nell’alga rendendola morbida e leggermente gommosa. Se invece si aggiunge il nori all’ultimo momento, appena prima di mangiare, rimane croccante e il contrasto di consistenze con il riso morbido è molto più netto.

Entrambe le versioni sono buone, ed entrambe sono autentiche: in Giappone si trovano onigiri con nori croccante nelle convenience store, dove viene venduto separato dal riso in un involucro speciale che si apre proprio prima di consumarlo, e onigiri con nori morbida che sono stati preparati ore prima. A casa si può scegliere in base alle proprie preferenze, sapendo che non esiste una risposta sbagliata.

Perché gli onigiri sono perfetti per la vita italiana

Gli onigiri si sposano con lo stile di vita moderno in modo incredibile. Sono pratici da portare, non necessitano di essere riscaldati, non si sgocciolano, non si sbriciolano in una borsa se avvolti bene nella pellicola trasparente, e si mangiano con una sola mano. Sono perfetti per il pranzo in ufficio, per lo snack pomeridiano, per il picnic, per i bambini che tornano da scuola, per chiunque sia spesso in movimento e voglia qualcosa di soddisfacente senza ricorrere a cibo confezionato.

Dal punto di vista nutrizionale, un onigiri con tonno e maionese è un pasto bilanciato in miniatura: carboidrati complessi dal riso, proteine dal pesce, grassi dal condimento. Non è un cibo dietetico nel senso restrittivo del termine, ma è nutriente, saziente e molto più leggero di un panino con la mortadella.

Prepararne un lotto il sabato o la domenica mattina, avvolgerli singolarmente nella pellicola trasparente e conservarli a temperatura ambiente per qualche ora, o in frigorifero se devono durare fino al giorno dopo, è una di quelle abitudini di meal prep che una volta iniziata diventa difficile abbandonare. L’unica accortezza se si mettono in frigorifero è tirarli fuori almeno venti minuti prima di mangiarli: il freddo irrigidisce il riso e ne rovina la consistenza, ma bastano pochi minuti a temperatura ambiente per riportarlo alla sua morbidezza originale.