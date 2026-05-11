Una ragazza di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale all’interno dell’abitazione in cui vive con il marito e il figlio neonato a Mestre, in provincia di Venezia. Secondo quanto riferito dalla giovane ai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta nella serata di ieri approfittando dell’assenza del marito, uscito poco prima da casa.

La vittima, di nazionalità bengalese, avrebbe indicato come responsabile il coinquilino della coppia, anch’egli bengalese. Stando alla ricostruzione fornita agli investigatori, l’uomo avrebbe abusato della ragazza nonostante in casa fosse presente anche il figlio appena nato della coppia.

La 17enne sarebbe riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, contattando immediatamente il marito. Quest’ultimo ha quindi allertato i carabinieri della compagnia di Mestre, intervenuti sul posto con una pattuglia per raccogliere le prime testimonianze e avviare gli accertamenti del caso.

Le indagini sul connazionale della coppia

I militari hanno identificato il presunto aggressore e stanno ora concentrando su di lui le indagini. L’uomo sarà denunciato per violenza sessuale mentre gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio del racconto della vittima e ricostruendo con precisione quanto accaduto all’interno dell’appartamento condiviso.

L’episodio ha suscitato forte attenzione anche per il contesto familiare della giovane, minorenne e già madre di un bambino. Gli inquirenti stanno valutando eventuali ulteriori elementi utili all’inchiesta, comprese le condizioni abitative e i rapporti tra le persone coinvolte.