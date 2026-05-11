“Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta”. E’ quanto ha detto il presidente americano Donald Trump in una breve telefonata con Axios, in merito al responso dell’Iran sulla proposta Usa di memorandum per chiudere la guerra.

Lettera da Teheran, Trump deluso

Trump si è tuttavia rifiutato di scendere nei dettagli sui contenuti della risposta stessa. Gli Usa hanno atteso per giorni la risposta iraniana arrivata domenica. La Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo, ma la reazione iniziale di Trump è sembrata indicare l’esatto contrario.

Il fatto che al presidente Donald Trump non piaccia la proposta di pace dell’Iran “non ha importanza”, ha dichiarato una fonte iraniana all’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, citata da Sky News.

“Nessuno in Iran scrive piani per compiacere Trump. Il team negoziale deve scrivere piani solo per i diritti della nazione iraniana, e quando Trump non ne è soddisfatto, naturalmente è meglio. Trump in generale non ama la realtà; per questo motivo viene costantemente sconfitto dall’Iran”, afferma la fonte.