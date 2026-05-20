Atac ha lanciato un avviso urgente ai cittadini dopo la diffusione di un messaggio fraudolento inviato via sms a numerosi utenti del trasporto pubblico romano. Il testo del messaggio avverte di una presunta “convalida Tap&Go incompleta” e invita i destinatari a cliccare su un link per evitare una possibile multa. In realtà si tratta di un tentativo di phishing studiato per sottrarre dati personali e bancari.

L’azienda dei trasporti ha chiarito ufficialmente che il messaggio non proviene in alcun modo dai propri sistemi informatici. Atac ha infatti specificato che “Atac non invia mai sms ai clienti per Tap&Go”, invitando gli utenti a ignorare completamente il contenuto del messaggio e a non aprire il collegamento presente nel testo.

Il link contenuto nell’sms rimanda a un sito esterno costruito per imitare i servizi ufficiali dell’azienda. Gli esperti avvertono che cliccando sul collegamento si rischia di inserire inconsapevolmente dati sensibili come numeri di carta di credito, password o informazioni personali che potrebbero essere utilizzate dai truffatori.

Come funziona davvero il servizio Tap&Go

Tap&Go è il sistema contactless utilizzato da Atac che consente ai passeggeri di accedere ai mezzi pubblici utilizzando direttamente carte bancarie o dispositivi digitali abilitati ai pagamenti NFC. Il servizio è attivo su metropolitane, autobus, tram e ferrovie urbane della Capitale.

Per utilizzare il sistema basta avvicinare la propria carta contactless al lettore presente sui tornelli o a bordo dei mezzi pubblici. Il pagamento avviene automaticamente senza necessità di acquistare preventivamente un biglietto cartaceo. Proprio la diffusione di questo servizio digitale ha probabilmente spinto i truffatori a sfruttare il nome di Tap&Go per rendere più credibile il messaggio fraudolento.

Atac ha ricordato che ogni comunicazione ufficiale relativa ai servizi di trasporto viene pubblicata esclusivamente attraverso i propri canali istituzionali, il sito ufficiale e le applicazioni autorizzate.

La denuncia di Atac e i consigli agli utenti

L’azienda ha annunciato che presenterà un esposto alle autorità competenti per segnalare il tentativo di truffa e cercare di individuare i responsabili della campagna di phishing. Nel frattempo l’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare la massima attenzione a messaggi sospetti che richiedano pagamenti immediati o la conferma di dati personali.

Gli esperti consigliano di verificare sempre l’indirizzo dei siti web prima di inserire informazioni sensibili e di diffidare da sms che creano urgenza o minacciano sanzioni immediate. In caso di dubbi, Atac invita a rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’azienda per ricevere assistenza o chiarimenti sul funzionamento del servizio Tap&Go.