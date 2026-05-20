Sembrano false a un primo sguardo, ma le banconote da 0 euro esistono realmente e stanno diventando sempre più popolari tra collezionisti e turisti europei. Si tratta di speciali banconote souvenir nate nel 2015 da un’idea dell’imprenditore francese Richard Faille, appassionato di numismatica.

Questi particolari esemplari vengono prodotti dalla Oberthur Fiduciaire, azienda autorizzata anche alla stampa di vera cartamoneta europea. Pur non avendo alcun valore legale, sono realizzati con caratteristiche molto simili alle banconote autentiche: filigrana, ologrammi, microstampe, filo di sicurezza e numeri seriali unici. La differenza principale è la presenza di uno “0” ben visibile al posto del classico valore nominale.

Le banconote da 0 euro non possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi, ma sono diventate veri e propri oggetti da collezione. Molte raffigurano monumenti famosi, eventi storici, città d’arte e personaggi celebri, attirando l’interesse di appassionati provenienti da tutta Europa.

Il successo tra collezionisti e turisti

Negli ultimi anni il fenomeno è cresciuto rapidamente, trasformando le banconote da 0 euro in un piccolo mercato parallelo dedicato al collezionismo. Alcune edizioni limitate, soprattutto quelle con tirature ridotte o numerazioni particolari, vengono rivendute online a prezzi molto superiori rispetto al costo iniziale.

L’Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di emissioni dedicate a luoghi simbolici e monumenti storici. Tra i soggetti più richiesti compaiono il Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Torre di Pisa, il Duomo di Milano, Venezia, Pompei e la Reggia di Caserta.

Anche sul web e nei forum dedicati alla numismatica cresce la curiosità verso queste banconote, considerate da molti un souvenir originale e diverso dalle classiche cartoline o calamite da viaggio. Alcuni collezionisti seguono con attenzione ogni nuova uscita, sperando di trovare esemplari destinati ad aumentare di valore nel tempo.

Dove acquistare le banconote da 0 euro

Le banconote da 0 euro non si trovano in banca, ma possono essere acquistate soprattutto nei musei, nei siti archeologici, nei negozi di souvenir e nei distributori automatici turistici presenti in molte città europee. In Francia e Germania questi distributori sono già molto diffusi, mentre anche in Italia stanno aumentando nelle località più visitate dai turisti.

Il prezzo medio varia generalmente tra i 2 e i 15 euro, a seconda dell’edizione e della rarità del pezzo. Sul mercato secondario, invece, alcune banconote possono raggiungere cifre decisamente più alte, soprattutto se conservate in perfette condizioni.

Oggi esistono addirittura cataloghi specializzati e gruppi online dedicati esclusivamente alle “0 Euro Souvenir”, segno di un fenomeno che continua a crescere e ad appassionare migliaia di collezionisti in tutta Europa.