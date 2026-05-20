Dopo settimane caratterizzate da piogge, instabilità e temperature altalenanti, sull’Italia sta per arrivare una svolta climatica che porterà un primo assaggio d’estate. L’anticiclone africano è infatti pronto a espandersi sul Mediterraneo centrale, favorendo giornate soleggiate e un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni meteorologiche, già nelle prossime ore il caldo inizierà a farsi sentire soprattutto al Centro-Nord, con valori ben superiori alle medie stagionali.

Le città più colpite dalla nuova ondata di caldo saranno Roma e Firenze, dove durante il weekend le temperature potrebbero raggiungere i 30 gradi. Anche in Sardegna si prevedono punte fino a 32 gradi, mentre al Nord il clima sarà prevalentemente stabile con massime diffuse tra i 27 e i 29 gradi. Gli esperti parlano di un’anomalia termica importante per il mese di maggio, con valori tipici della piena estate.

Il ritorno dell’alta pressione garantirà inoltre giornate serene e cieli quasi completamente sgombri da nuvole, anche se non si escludono locali rovesci pomeridiani sulle aree alpine e appenniniche.

Weekend di sole e temperature sopra la media

Tra venerdì e domenica il caldo aumenterà ulteriormente grazie al consolidamento dell’anticiclone subtropicale africano. Le temperature saranno in crescita praticamente ovunque e diverse città italiane toccheranno valori prossimi ai 30 gradi. Roma, Firenze, Grosseto e alcune località della Toscana saranno tra le aree più calde del Centro Italia.

Anche le ore serali resteranno generalmente gradevoli, almeno fino alla fine del weekend. Gli esperti spiegano che il vero disagio legato all’afa potrebbe arrivare soltanto nei prossimi giorni, quando l’umidità inizierà ad aumentare soprattutto nelle grandi città e nelle zone costiere.

Secondo i meteorologi, questo anticipo d’estate potrebbe proseguire anche nella settimana successiva, favorendo una lunga fase stabile e soleggiata fino ai primi giorni di giugno.

Le previsioni per le prossime settimane

L’evoluzione meteo lascia intravedere una possibile persistenza dell’anticiclone africano anche oltre il weekend. Le correnti calde provenienti dal Sahara continueranno infatti a interessare il Mediterraneo, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature elevate.

Gli esperti sottolineano però che il mese di maggio resta una fase di transizione e che non sono esclusi improvvisi cambiamenti, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle aree montuose. Nonostante ciò, il quadro generale sembra orientato verso una fase decisamente più estiva rispetto alle ultime settimane.

Per molti italiani sarà quindi il primo vero weekend da vivere all’aperto, tra mare, passeggiate e temperature tipicamente estive, favorite dall’arrivo dell’anticiclone africano che inaugura ufficialmente la stagione del caldo.