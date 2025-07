Un rimborso del biglietto in caso di ritardo superiore ai 20 minuti. Questa l’iniziativa di Atac per le corse bus, tram e metropolitane che saranno in ritardo per colpa dell’azienda (quindi non scioperi, traffico e blocchi stradali vari sulle linee). Il rimborso spetta agli abbonati annuali e si effettua sulla App “Unica” della municipalizzata.

Con Unica si potranno pianificare, prenotare e anche pagare i percorsi in città, incrociando tutti i mezzi a disposizione sul territorio, che siano metro, autobus, taxi, ferrovie urbane, biciclette o monopattini. La funzione rimborso arriva dopo i rilievi dell’Agcm, l’Autority di vigilanza della concorrenza e del mercato, che nel febbraio scorso aveva ripreso l’azienda romana per il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi in termini di qualità del servizio offerto agli utenti.