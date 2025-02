Ore di straordinario oltre la soglia consentita e senza un adeguato riconoscimento economico. Il giudice del lavoro Eleonora Palmisani ha condannato Atm al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica per 16 tranvieri, per un totale di 309 mila euro.

Le violazioni riconosciute dalla sentenza

Dal 2008 al 2022, i dipendenti avrebbero superato la soglia delle 250 ore di straordinario annue, con conseguenze negative sulla qualità della vita. Secondo il sindacato Autoferrotranvieri Uniti, “in Atm le ore di straordinario vengono retribuite con una maggiorazione del 10%, mentre il contratto collettivo nazionale prevede il 15%”.

La giudice ha imposto il pagamento di risarcimenti che variano tra 1.700 e 37 mila euro, in base alla quantità di ore lavorate oltre il limite. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 60 giorni.

Le reazioni dei sindacati

La sentenza è stata accolta con soddisfazione dal sindacato Autoferrotranvieri Uniti, che ha dichiarato: “Comincia a fare giustizia e chiarezza in Atm”. Tuttavia, le richieste dei lavoratori vanno oltre il risarcimento economico: i dipendenti chiedono maggiori tutele e sicurezza, a fronte delle frequenti aggressioni subite.

Secondo il sindacato Al Cobas, “i continui pestaggi ai danni dei tranvieri sono il risultato dell’abbandono in cui versano i lavoratori, perpetrato da Atm, sindacati e istituzioni”. In segno di protesta, il sindacato ha indetto uno sciopero di 24 ore il 14 febbraio.

Carenza di personale e futuro di Atm

La condizione attuale dei dipendenti, tra paghe insufficienti e mancanza di sicurezza, scoraggia le nuove assunzioni. Atm ha annunciato l’arrivo di 400 nuovi autisti nel 2025, ma Al Cobas denuncia la mancanza di sviluppi concreti: “Le fantomatiche assunzioni a oggi non si vedono”.