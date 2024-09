Attacco a Beirut in Libano di droni Idf, leader uccisi, bombe sugli Houthi in Yemen

L’esercito israeliano ha colpito il cuore di Beirut con un attacco mirato di droni nella notte tra domenica e lunedì per la prima volta dal 7 ottobre 2023, uccidendo almeno quattro persone. Di queste 3 erano capi di un gruppo militante palestinese, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). Erano in un appartamento appartenente a Jamaa Islamiya [organizzazione vicina a Hamas] a Beirut nel distretto di Kola. Il drone ha colpito il piano superiore di un condominio.

Morti in Libano: Beirut, Tiro, Bekaa

Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP) ha annunciato la morte di tre dei suoi membri nello sciopero israeliano di lunedì a Beirut. Il FPLP, precisa Le Monde, è un’organizzazione palestinese laica di sinistra, definita come terroristica da Israele e dall’Unione Europea. Sostiene gli Hezbollah libanesi nelle sue operazioni condotte nel nord di Israele “a sostegno” di Hamas palestinese nella sua guerra contro Israele.

“Mohammad Abdel-Aal (…), capo del dipartimento di sicurezza militare, Imad Odeh membro del (…) comandante militare in Libano, e Abdelrahmane Abdel-Aal sono morti martiri in un vigliacco assassinio perpetrato da un aereo di occupazione sionista à Cola”, a Beirut, il FPLP ha annunciato poco dopo l’attacco in un comunicato sul suo sito ufficiale.

I Fratelli Musulmani

Costituita nel 1960, Jamaa Islamiya, colpita, secondo una fonte della sicurezza libanese, da un attacco israeliano nella notte tra domenica e lunedì a Beirut, è un gruppo libanese vicino ad Hamas. Come Hamas, appartiene al movimento dei Fratelli Musulmani.

Jamaa Islamiya è arrivata per rafforzare Hezbollah nel sostenere il gruppo islamista palestinese dopo l’attacco a Israele del 7 ottobre 2023 e da allora ha rivendicato diversi attacchi contro lo Stato ebraico. È già stato preso di mira dai raid israeliani, ma mai prima all’interno di Beirut. Hamas ha anche affermato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso, insieme alla moglie, al figlio e alla figlia, in un attacco che ha preso di mira la loro casa in un campo profughi palestinese nella città meridionale di Tiro nelle prime ore del mattino. Lunedì.

I droni israeliani hanno volteggiato su Beirut per gran parte della domenica, con le forti esplosioni di nuovi attacchi aerei che echeggiavano nella capitale libanese, scrivono Maya Gebeily, Laila Bassam e Muhammad Al Gebaly di Reuters.

Le famiglie sfollate hanno trascorso la notte sulle panchine di Zaitunay Bay, una serie di ristoranti e bar sul lungomare di Beirut. Molti degli attacchi di Israele sono stati effettuati nel sud del Libano, dove l’Hezbollah sostenuto dall’Iran ha la maggior parte delle sue operazioni, o nei sobborghi meridionali di Beirut.

L’attacco di lunedì nel distretto di Kola sembra essere stato il primo attacco entro i limiti della città di Beirut. I siriani che vivono nel sud del Libano che era fuggito dai bombardamenti israeliani e dormiva sotto un ponte nel quartiere da giorni, hanno detto i residenti della zona. L’esercito israeliano ha anche annunciato di aver colpito dozzine di obiettivi di Hezbollah nella valle della Bekaa in Libano prima dell’alba di lunedì.

“Aerei da combattimento dell’aeronautica militare hanno attaccato dozzine di obiettivi dell’organizzazione terroristica Hezbollah nella pianura della Bekaa, in Libano”, ha annunciato l’esercito sui social network, precisando di aver preso di mira “dozzine di lanciarazzi ed edifici in cui Erano immagazzinate armi”.

“L’IDF continua ad attaccare, danneggiare e degradare con la forza le capacità militari e le infrastrutture di Hezbollah in Libano”, assicura l’esercito in una dichiarazione pubblicata su X. La crescente frequenza di attacchi israeliani contro la milizia Hezbollah in Libano e il Le milizie Houthi nello Yemen hanno fatto temere che i combattimenti in Medio Oriente possano andare fuori controllo e coinvolgere l’Iran e gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele. Il FPLP è un altro gruppo militante che prende parte alla lotta contro Israele.

Domenica Israele ha lanciato attacchi aerei contro la milizia Houthi nello Yemen e decine di obiettivi Hezbollah in tutto il Libano, dopo aver ucciso in precedenza il leader di Hezbollah. Il ministero della Salute gestito dagli Houthi ha affermato che almeno quattro persone sono state uccise e 29 ferite negli attacchi aerei sul porto yemenita di Hodeidah, che Israele ha detto che erano una risposta agli attacchi missilistici degli Houthi. In Libano, le autorità hanno detto che almeno 105 persone sono state uccise dagli attacchi aerei israeliani domenica.