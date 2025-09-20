Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra.

Inutilizzabili i sistemi automatizzati

Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Lo riferisce l’Independent. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

All’aeroporto di Berlino si registra al momento un solo volo cancellato, diretto a Parigi, in seguito al cyberattacco che ha colpito un fornitore di servizi di check-in esterno, mentre sono generalizzati i ritardi. Sul sito dell’aeroporto i voli in partenza risultano in media in ritardo di quasi un’ora.