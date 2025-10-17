Nella notte, a Campo Ascolano, località fra Roma e Pomezia, un ordigno è esploso sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. “Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, si legge nel drammatico post pubblicato sul profilo social della trasmissione Report.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 22, provocando un forte boato avvertito in tutta la zona. L’onda d’urto ha danneggiato la seconda auto della famiglia, parcheggiata poco prima dalla figlia del giornalista, e ha colpito anche la facciata dell’abitazione. Nonostante la violenza della deflagrazione, non si registrano vittime né feriti, ma solo danni materiali e grande paura tra i residenti.

Le indagini e le parole di Ranucci

Poco dopo le due di notte, Ranucci ha raccontato al Corriere della Sera: “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell’esplosione, potevano ammazzarla…”. L’attentato, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, è ora al centro di un’inchiesta condotta da carabinieri, Digos e polizia scientifica, mentre la Procura ha disposto le prime analisi sugli ordigni utilizzati.

Il giornalista non esclude un collegamento con il suo lavoro: secondo lui, “potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report”. Le autorità, intanto, mantengono il massimo riserbo sulle indagini, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ranucci ha infine dichiarato che “è stato utilizzato almeno un chilo di esplosivo”, sottolineando la gravità dell’attacco.