Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno, mentre stava attraversando i binari della ferrovia, in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate. L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 19, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. In base alle prime ricostruzioni, si esclude il gesto volontario e sembra che la giovanissima indossasse le cuffiette per la musica alle orecchie e quindi non si sia accorta dell’arrivo del treno regionale diretto a Milano.

Lì dove la ragazzina è stata travolta e uccisa da un treno, a quanto emerso, si sarebbero verificati diversi incidenti mortali analoghi, tanto da scatenare polemiche da parte dei cittadini del comune brianzolo di Cesano Maderno. La convenzione per la costruzione di un sovrappasso ferroviario, tra Ferrovie Nord e amministrazione comunale, risulta essere stato siglato poco meno di un anno fa.