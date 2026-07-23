Rapina in banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dai malviventi. Dopo l’allarme sono intervenuti rapidamente i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento), che sono riusciti a fare irruzione nell’istituto e a liberare le persone bloccate.

Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero stati in tre e, dopo il colpo, sono riusciti a fuggire. Non si registrano feriti. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della rapina e individuare i responsabili, mentre proseguono le ricerche dei tre fuggitivi.