L’estate 2025 si preannuncia torrida, e non solo per il clima. Secondo un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit, le famiglie italiane dovranno affrontare una stagione calda anche sul piano economico. Il primo fronte critico è quello dell’energia elettrica. Sebbene le offerte a prezzo fisso di giugno 2025 risultino in calo del 2% rispetto al 2024, l’aumento dell’uso di condizionatori rischia di far lievitare le bollette. Per un condizionatore in classe B, utilizzato 5-6 ore al giorno nei mesi estivi, si stimano circa 140 euro in più in bolletta.

Le spese non si limitano all’elettricità: anche manutenzioni e piccoli interventi domestici – come la riparazione di zanzariere, tapparelle o impianti di raffreddamento – possono far lievitare i costi di 100-300 euro. A questi si aggiunge un uso maggiore dell’acqua domestica per docce frequenti e irrigazione, che pesa per 20-30 euro al mese.

Trasporti, vacanze e assicurazioni

Viaggiare in estate sarà più costoso. I voli nazionali segnano aumenti fino al +21% a Ferragosto, mentre quelli europei crescono di circa il +7%. Anche i traghetti con auto al seguito registrano un rincaro del +9,7%. Sul fronte ferroviario, le tariffe non aumentano, ma le offerte più convenienti spariscono in fretta, soprattutto nei periodi di alta domanda.

Una spesa sempre più diffusa è l’assicurazione viaggio, la cui ricerca online è cresciuta del 7% rispetto al 2024. Il costo medio varia dai 36 euro per due settimane in Europa ai 55 euro per mete come USA, Canada e Caraibi. Curiosamente, aumentano anche le vacanze a rate: nei primi cinque mesi del 2025, i prestiti personali destinati a viaggi hanno raggiunto 220 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.

Auto, carburanti e costi accessori

Per chi sceglie l’auto, ci sono notizie in chiaroscuro. I carburanti registrano un calo dei prezzi rispetto al 2024: -9% per la benzina e -6% per il diesel. Un viaggio Milano-Bari andata e ritorno costa circa 195 euro a benzina e 152 euro a diesel, risparmiando fino a 20 euro rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le tensioni internazionali tra Iran e Israele potrebbero far risalire i prezzi.

Restano invece in crescita i pedaggi autostradali, con un +1,8% applicato da Autostrade per l’Italia. Sul fronte assicurativo, l’RC auto è cresciuta solo dell’1,1% su base annua, ma è in calo del 5,5% rispetto a sei mesi fa. Diverso il discorso per l’RC moto, il cui premio medio è salito del 6% rispetto all’inizio dell’anno.

Spese estive per famiglie, bambini e tempo libero

Anche per chi resta in città, l’estate comporta spese importanti. Secondo Consumerismo No Profit, una famiglia media può trovarsi a spendere tra 1.500 e 3.000 euro extra tra giugno e settembre, escludendo vacanze e centri estivi. Solo questi ultimi possono arrivare a 700 euro al mese per figlio nelle strutture private, e circa 400 euro in quelle pubbliche. Le tariffe variano anche in base all’Isee e alla zona geografica.

Le baby-sitter, alternative ai centri estivi, costano tra i 7 e i 10 euro l’ora, per un totale mensile che può raggiungere 1.200 euro. A questo si aggiunge l’abbigliamento estivo, con una spesa di 150-250 euro per figlio, e le uscite familiari, stimate tra 300 e 600 euro nei tre mesi estivi.

Anche gite fuori porta e attività come il noleggio di bici possono costare tra i 200 e i 400 euro, mentre il consumo di alimentari estivi, tra grigliate, frutta fresca e gelati, incide per altri 200-400 euro. Non mancano le spese per la salute e la cura del corpo, come creme solari e dopopuntura, per una cifra aggiuntiva di 80-150 euro.

Infine, il simbolo dell’estate, il gelato, è diventato un piccolo lusso: prezzi aumentati del 9%, con punte del +24% per i gelati a stecco e +23% per quelli in vaschetta. Aumenti dovuti a rincari delle materie prime, come latte e zucchero, anche fino al 100%. Un invito alla prudenza, secondo gli esperti, per affrontare un’estate 2025 che sarà calda anche per il portafoglio.