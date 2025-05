Nella notte un tragico incidente ha sconvolto la comunità di San Prisco, in provincia di Caserta. Un’auto con a bordo cinque giovani si è ribaltata nei pressi di una rotonda, causando la morte di Alessio Russo, 26 anni, originario di San Tammaro. Gli altri quattro occupanti del veicolo hanno riportato diverse contusioni. Caserta News Secondo le prime ricostruzioni, l’auto procedeva a velocità sostenuta quando, all’altezza di una rotonda, il conducente ha perso il controllo, provocando il ribaltamento del veicolo. Non risultano coinvolti altri mezzi nell’incidente. I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare chi fosse alla guida al momento dell’incidente. La salma di Alessio Russo è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Caserta, dove sarà sottoposta ad autopsia per chiarire ulteriori dettagli. La notizia ha destato profondo cordoglio tra amici e parenti, che ricordano Alessio come un giovane solare e pieno di vita.