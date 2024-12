È di almeno quattro morti, fa cui un bambino, e oltre sessanta feriti il primo, drammatico, bilancio dell’attentato terroristico avvenuto nella città tedesca di Magdeburgo, nel Land della Sassonia-Anhalt, dove ieri sera, verso le 19, una macchina si è lanciata contro la folla che staca camminando in un mercatino di Natale.

Il presunto responsabile è Tabel Jawad Hussein Al Abdulmohsen, un medico saudita nato il 5 novembre del 1974. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha attraversato “per almeno 400 metri il mercatino di Natale” e si è abbattuto sulla folla che era ancora sul posto.

In un video pubblicato otto giorni fa su un blog islamofobico statunitense, Tabel Jawad Hussein Al Abdulmohsen, racconta il “Der Spiegel”, aveva parlato per oltre 45 minuti di teorie complottiste contro il governo tedesco.

Secondo il sospetto attentatore, lo Stato tedesco sta conducendo una “operazione segreta” per dare la caccia e “distruggere le vite” degli ex-musulmani sauditi in tutto il mondo, mentre allo stesso tempo ai jihadisti siriani viene concesso asilo in Germania”.