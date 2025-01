Due giovani di 18 e 24 anni sono morti, e tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto domenica 19 gennaio a Vignola in provincia di Modena. L’auto con a bordo i cinque giovani è uscita di strada finendo per schiantarsi contro un muretto per poi capovolgersi.

La macchina con i cinque giovani a bordo è uscita dalla carreggiata non impattando con altre auto in transito. Sul posto, dopo lo schianto, sono arrivati i medici del 118, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. I sanitari hanno accertato la morte del 18enne e del 24enne ed hanno soccorso gli altri tre rimasti feriti. Tra loro, il più grave è stato trasportato in ospedale elisoccorso in condizioni gravissime.