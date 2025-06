I pomodori pelati sono uno degli ingredienti più iconici della nostra cucina. Li troviamo nei sughi della domenica, sulla pizza, nella pasta al forno o per preparare una semplice ma gustosa salsa. In apparenza possono sembrare tutti uguali, ma la verità è che dietro una lattina si nasconde un mondo fatto di qualità della materia prima, tecniche di lavorazione e sapori che fanno la differenza.

Per aiutare i consumatori a scegliere il meglio anche sugli scaffali della grande distribuzione, il Gambero Rosso ha condotto un test alla cieca su 36 campioni di pelati — tra artigianali e da supermercato — valutati da chef e specialisti in analisi sensoriale. Il risultato? Una classifica sorprendente che rivela quali sono davvero i migliori pelati in commercio.

Come è stato fatto il test del Gambero Rosso

Per stilare la classifica, il Gambero Rosso ha selezionato 36 prodotti totali, suddivisi in 21 conserve artigianali e 15 marchi della GDO. I pomodori sono stati assaggiati sia crudi che cotti, proprio per valutare come reagiscono durante la preparazione dei piatti. Ogni campione è stato analizzato in base a:

Aspetto visivo

Profumo

Sapore e aromaticità

Equilibrio tra acidità e dolcezza

Consistenza della polpa

Freschezza generale

Pulizia al palato

I prodotti della grande distribuzione sono stati acquistati nei supermercati di Roma, assicurando quindi un test realistico e rappresentativo per la maggior parte dei consumatori italiani.

La classifica dei migliori pomodori pelati della GDO

Tra i 15 campioni testati nei supermercati, solo 6 sono riusciti a distinguersi davvero. Ecco chi ha conquistato i primi posti.

1. Arioli – La sorpresa della classifica

Formato: 400 g (peso sgocciolato 260 g)

Prezzo: 0,79 – 1,30 €

Arioli non è solo sinonimo di olio extravergine di oliva di qualità: anche i suoi pomodori pelati hanno conquistato il podio. Lavorati a Gragnano con pomodori italiani, si sono rivelati i migliori in termini di equilibrio tra dolcezza e acidità, freschezza al palato e aroma pulito. La consistenza è soda ma non eccessivamente dura, e il succo che li accompagna risulta denso, profumato e naturale.

Un prodotto che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di preparazione, dal ragù alle ricette più semplici.

2. Saviano – Linea Camilla – Professionali anche in casa

Formato: 2500 g (peso sgocciolato 1700 g)

Prezzo: 3,99 €

Pensati per la ristorazione ma disponibili anche in alcuni punti vendita al dettaglio, i pelati Saviano sorprendono per la qualità della polpa e l’intensità del sapore. La provenienza dei pomodori è garantita: Puglia, Molise e Basilicata. La lavorazione è artigianale, e si sente già al naso, con un profumo fragrante e naturale. In cottura si comportano egregiamente, mantenendo struttura e gusto.

Un’opzione ideale se si cucina spesso o si ama acquistare in formato maxi.

3. La Torrente – Tradizione e struttura

Formato: 400 g (peso sgocciolato 260 g)

Prezzo: 0,83 €

La Torrente è un marchio storico campano, sinonimo di affidabilità. Il profumo vegetale e la pulizia olfattiva li fanno subito risaltare tra i concorrenti. L’acido citrico aggiunto in lavorazione non compromette l’equilibrio gustativo, che resta armonico e pieno. In bocca la struttura è decisa, ma piacevole, e si presta benissimo a preparazioni come pizze, zuppe e sughi corposi.

4. Graziella – Da scoprire in cottura

Formato: 400 g (peso sgocciolato 240 g)

Prezzo: 0,83 – 1,30 €

I pelati Graziella sono lavorati con pomodori provenienti da quattro regioni del Sud Italia, mantenendo una forte identità territoriale. All’assaggio da crudi risultano leggermente fibrosi, ma in cottura rivelano tutta la loro anima: sapore pieno, consistenza ricca, ottima resa nei piatti. Un prodotto che cresce con il calore, perfetto per sughi tradizionali o brasati.

5. Cirio – L’affidabilità che non delude

Formato: 800 g (peso sgocciolato 500 g)

Prezzo: 1,99 – 2,19 €

Cirio è una delle etichette storiche delle conserve italiane. Il suo punto forte? L’equilibrio. I pomodori sono morbidi ma integri, il succo è vellutato, il profilo aromatico fresco e pulito. In cottura si mantengono stabili, senza eccessi di acidità. Ideali per chi cerca un prodotto versatile, sempre pronto all’uso e con risultati garantiti.

6. Mutti – Il brand noto che resta tra i migliori

Formato: 400 g (peso sgocciolato 260 g)

Prezzo: 0,89 – 1,50 €

Mutti è sinonimo di qualità per milioni di italiani. I suoi pelati, frutto del lavoro di oltre 800 famiglie di agricoltori, hanno un profumo intenso, fresco e leggermente acerbo da crudi, ma si addolciscono in cottura. Non sono i più persistenti in aroma, ma la loro versatilità e il bilanciamento gustativo li rendono un’opzione molto valida per ogni tipo di cucina.

I pelati del supermercato possono sorprendere (e battere quelli artigianali)

Il test del Gambero Rosso ci insegna che non bisogna per forza andare in boutique gastronomiche o scegliere solo i prodotti artigianali per portare a casa pelati di alta qualità. Anche sugli scaffali della grande distribuzione si trovano conserve eccellenti, capaci di esaltare un piatto semplice come una pasta al pomodoro o un sugo della tradizione.

Quali scegliere? Il consiglio in base all’uso

Ogni marca ha le sue peculiarità, e la scelta migliore dipende anche dal tipo di piatto che si intende preparare: