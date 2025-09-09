Questa mattina, lunedì 9 settembre, un grave incidente è avvenuto nel quartiere di San Rocco a Genova. Intorno alle 7.30, una donna di 70 anni stava percorrendo a piedi il marciapiede vicino alla farmacia della zona, quando un’automobile le è piombata addosso all’improvviso. Il mezzo, dopo essersi messo in movimento, ha schiacciato la malcapitata contro il muro di un edificio. Un medico che si trovava nelle vicinanze ha assistito alla scena e si è precipitato in suo aiuto, contattando immediatamente i soccorsi e tentando manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto.

Le indagini e gli accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni, confermate anche da fonti locali come GenovaToday, l’autovettura coinvolta era parcheggiata e non c’era alcun conducente a bordo al momento dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di un improvviso disinserimento del freno a mano: complice la pendenza della strada, il mezzo avrebbe iniziato a muoversi da solo fino a travolgere la vittima. La polizia locale ha posto l’auto sotto sequestro per effettuare gli accertamenti tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica e verificare eventuali malfunzionamenti.