Auto-pirata investe due ragazzi usciti da un locale a Guidonia. Morto studente di 23 anni
Un’auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, il conducente è fuggito. E’ accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Sul posto i carabinieri.
A Guidonia Montecelio, vicino Roma
A quanto ricostruito la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi.
Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è deceduto. L’altro, coetaneo, è ferito.