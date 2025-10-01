L’impatto è stato violentissimo e per lei non c’è stato nulla da fare. Una ciclista di 40 anni è morta falcidiata da un’auto, che ha superato la vettura che si era fermata sulle strisce pedonali per farla attraversare. L’incidente è accaduto a Pescara, in via Rio Sparto, il pomeriggio dello scorso 30 settembre.

Un impatto violentissimo e fatale

La vittima era in sella alla sua bicicletta elettrica e stava attraversando la strada. In base a una prima ricostruzione, una Mercedes Classe A ha sorpassato un’altra vettura che si era fermata per fare passare la donna. L’impatto è stato violentissimo e la ciclista è morta sul colpo. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha solo potuto accertarne il decesso, così come hanno fatto vigili del fuoco, polizia locale e polizia.