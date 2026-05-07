Dieci anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi.

Nei pressi del parcheggio ex Avir di Gaeta

È la pena a cui è stato condannato in primo grado dai giudici della Corte d’Assise di Cassino l’uomo di 47 anni residente nel napoletano che, lo scorso mese di agosto, aggredì per motivi di viabilità un anziano nei pressi del parcheggio ex Avir di Gaeta, causandone la morte qualche giorno dopo a causa dei traumi riportati.

Dopo il decesso, il quarantasettenne era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, accusato del reato di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Fondamentali per la ricostruzione dell’accaduto le dichiarazioni di quanti avevano assistito ai fatti.

Oltre alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e, infine, alla successiva consulenza medico-legale: è stato accertato il nesso causale tra la spinta ricevuta e il successivo decesso.

Elementi che hanno consentito alla procura di ricostruire un quadro probatorio certo nei confronti dell’imputato. A seguito dello svolgimento del primo grado di giudizio, i giudici della Corte d’Assise di Cassino, accogliendo la richiesta di condanna formulata in dibattimento del pm A. Mattei, hanno condannato l’uomo a dieci anni di reclusione.