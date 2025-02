Oggi, mercoledì 19 febbraio, un gravissimo incidente si è verificato a Ferrara, poco prima delle 14:00. Una corriera che trasportava diversi studenti si è scontrata con un’auto. L’incidente è avvenuto in via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello.

La dinamica dell’incidente

A seguito dello scontro, l’autobus è uscito di strada, terminando la sua corsa inclinato su un fianco, a lato della carreggiata. Purtroppo, la conducente dell’auto, una donna di 36 anni, ha perso la vita nell’impatto. Inoltre, sette persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono gravi. Sono state tutte trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Cona in ambulanza. Tra i feriti, una ragazza classe 1998, incinta, ha destato particolari preoccupazioni. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe salvo.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente dell’autobus abbia cercato di evitare la collisione con l’auto sbandando, ma non sia riuscito a evitarla completamente. Le cause esatte e le responsabilità dell’incidente sono ancora in fase di indagine.