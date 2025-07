Drammatico incidente nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Los Angeles, dove un’auto è finita sulla folla lungo Santa Monica Boulevard, nel quartiere di East Hollywood. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, almeno venti persone sono rimaste ferite. Di queste, quattro o cinque versano in condizioni critiche, tra le otto e le dieci riportano ferite gravi, mentre il resto presenta traumi di media entità. Uno dei feriti, secondo i primi rilievi, presenterebbe anche una ferita d’arma da fuoco, ma le dinamiche rimangono in fase di accertamento.

L’episodio si è verificato nei pressi di un night club molto frequentato, accanto a un carretto di tacos preso d’assalto nei weekend. L’auto ha travolto prima il banco del cibo, poi si è abbattuta su un gruppo di persone all’esterno del locale.

#WATCH: Video footage from the scene where a vehicle ploughed into a crowd in East Hollywood, Los Angeles.

At least 20 people injured, according to the LA Fire Department.#LosAngeles #EastHollywood #CarAccident #LAFD pic.twitter.com/I2UV4nleth

