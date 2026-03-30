Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire interventi di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, la stazione di Modena nord sarà chiusa in entrata e in uscita dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile. In alternativa, gli automobilisti possono utilizzare la stazione di Modena sud o quella di Reggio Emilia, sempre lungo la A1, oppure la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena. Queste chiusure notturne consentono di ridurre al minimo i disagi al traffico, programmando gli interventi durante le ore di minore affluenza.

Napoli: lavori sulla pavimentazione e chiusura aree di servizio

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile saranno adottate alcune chiusure. Il ramo di immissione sulla SP1/Casoria, provenendo da Napoli, sarà chiuso verso Casoria; in alternativa si consiglia lo svincolo Centro Direzionale seguendo le indicazioni per Pomigliano e Cercola. Inoltre, l’area di servizio “Masseria est”, situata tra Napoli e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, sarà temporaneamente chiusa in direzione Roma.

Valmontone: chiusura parziale per lavori su cavalcavia

A sud di Roma, la stazione di Valmontone sarà parzialmente chiusa dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, esclusivamente in entrata verso Napoli, per consentire lavori di manutenzione su un cavalcavia. Per ovviare alla chiusura, Autostrade per l’Italia consiglia l’uso della vicina stazione di Colleferro come percorso alternativo.

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