Paura e momenti di caos per circa duecento invitati a un matrimonio celebrato in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Quella che doveva essere la conclusione scenografica della festa si è trasformata in un’emergenza nella tarda serata di sabato, al termine del ricevimento. Le “fontane luminose” sistemate intorno alla torta nuziale hanno infatti sprigionato delle scintille che, in pochi istanti, hanno innescato un incendio. Le fiamme si sono rapidamente propagate alla hall dell’hotel Kristall Palace, nel rione Cardito, provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ariano Irpino e Grottaminarda e diverse ambulanze del 118.

Nel tentativo di domare il fuoco, lo sposo, originario di Calitri, ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa: trasportato in ospedale, è stato medicato e dimesso nella notte. Alcuni invitati sono stati assistiti sul posto per lievi intossicazioni da fumo. Era tutto pronto per il tradizionale taglio della torta di mezzanotte, con effetti pirotecnici a fare da cornice al momento clou. Ma le scintille hanno raggiunto soffitto e tendaggi, che hanno preso immediatamente fuoco, senza lasciare il tempo di utilizzare gli estintori. Il personale dell’albergo ha aiutato gli ospiti a mettersi in salvo mentre si diffondeva il panico. Nessun finale da favola, dunque, per un matrimonio segnato da paura, danni e tanto spavento, tutto per una scenografia finita fuori controllo.