Azienda di Faenza chiede 30mila euro di rimborso per l’alluvione in Emilia Romagna: gliene arrivano 13,83

Un rimborso inferiore a 14 euro, su 30mila richiesti, erogato a oltre un anno di distanza dall’alluvione. È questo quello che ha ricevuto l’azienda agricola Mordini di Riolo Terme, nella zona collinare di Faenza in provincia di Ravenna, devastata come tante altre dalla furia dell’acqua nel maggio 2024.

Azienda chiede 30mila euro di rimborso per l’alluvione, gliene arrivano 14

A denunciare la situazione è stato Stefano Mordini, uno dei titolari. Lo aveva già fatto a inizio luglio nel corso di un incontro con altri agricoltori e le associazioni di categoria per chiedere al governo misure urgenti a favore dell’agricoltura e delle aziende distrutte dall’alluvione. A Riolo Terme, l’azienda coltiva piante da frutto, viti, grano, orzo ed erba medica. “La mia azienda è stata gravemente danneggiata dall’alluvione. Tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto alcun aiuto economico, eccetto un versamento di 13 euro e 83 centesimi da parte di AgriCat a fronte di un presunto danno” con una richiesta di 30 mila euro di rimborso. E come racconta Mordini a Repubblica, alla richiesta del perché abbia ricevuto questo bonifico con un importo così irrisorio, “nessuno mi sa rispondere”. Il titolare racconta che la zona in cui sorge la sua azienda è stata colpita da frane e che a ripristinare le strade ci hanno pensato loro.

Cos’è AgriCat

AgriCat è un fondo mutualistico su cui il Governo ha destinato 50 milioni di euro per sostenere le realtà agricole emiliano-romagnole, in un percorso parallelo a quello affidato al commissario per la ricostruzione Figliuolo. Resta da capire la ragione per cui questo fondo eroghi rimborsi così bassi.