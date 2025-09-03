A Maddaloni, in provincia di Caserta, una badante di 49 anni di origini moldave si è ubriacata e ha maltrattato l’anziana di 81 anni che avrebbe dovuto assistere. La nuora della signora ha così allertato i carabinieri. Gli agenti del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, una volta giunti sul posto, sono stati aggrediti dalla badante che, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a inveire in lingua straniera contro l’anziana. La badante ha poi aggredito gli agenti con calci e pugni e li ha inoltre ripresi in video minacciandoli di far perdere loro il posto di lavoro. La 49enne è stata infine arrestata e condotta nel carcere femminile di Napoli- Secondigliano, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Costretta a rimanere al letto per tutto il giorno

Dopo aver arrestato la badante 49enne, gli agenti hanno perlustrato l’abitazione, riscontrando condizioni igienico-sanitarie degradanti: escrementi umani sul letto della 81enne e sul pavimento della camera da letto, un secchio contenente panni e pannoloni sporchi e più in generale i segni della totale assenza di un’assistenza adeguata. L’anziana, invece, è stata ritrovata in lacrime, seminuda, seduta sulla sedia a rotelle e in precarie condizioni fisiche e psicologiche, con diverse ecchimosi sulle braccia.

La nuora, ascoltata dai carabinieri, ha riferito che la badante avrebbe costretto l’anziana a restare al letto tutto il giorno. In più circostanze, come riferitole dalla stessa suocera, la badante la picchiava quando le chiedeva semplicemente di alzarla dal letto. I militari hanno subito richiesto l’intervento del 118 per le prime cure sul posto all’anziana. Nella borsa della 49enne moldava, invece, sono stati trovati 270 euro in contanti e il cellulare di proprietà della 81enne, che le è stato sottratto per impedirle di chiedere aiuto ai familiari.