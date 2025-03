Novità per i bagagli a mano. Ryanair, EasyJet e Ita Airways hanno aggiornato in questi giorni le misure e i limiti di peso permessi. Le tre compagnie aeree hanno anche aggiornati i costi aggiuntivi in caso di irregolarità. Vediamo nello specifico cosa è permesso e se ci sono costi aggiuntivi da sostenere.

Ryanair

Ryanair permette di portare a bordo gratuitamente solo un bagaglio piccolo da mettere sotto il sedile (massimo 40x20x25 cm o 25x20x40 cm). Per portare a bordo un bagaglio a mano da 10 chili (55x40x20 cm) serve acquistare le tariffe Regular o Flexi Plus che includono anche imbarco prioritario e posto prenotato. La compagnia irlandese introdurrà l’obbligo di check-in tramite app e carta d’imbarco digitale a partire dal mese di maggio. Chi non lo farà rischia fino a 60 euro di sovrapprezzo in aeroporto se il bagaglio non supera le dimensioni. In caso invece di superamento dei limiti, la multa al gate può arrivare anche a 70 euro.

EasyJet

Easyjet permette di imbarcare solo una borsa piccola (massimo 45 x 36 x 20 cm, 15 kg) da sistemare sotto il sedile. Un bagaglio a mano grande (fino a 56x45x25 cm, 15 kg) si potrà portare acquistando l’opzione extra o essere iscritti a EasyJet Plus. Si dovrà sennò prenotare determinati posti. In caso di voli pieni il bagaglio può finire in stiva anche per i clienti premium.

Ita Airways

Ita Airways consente un bagaglio a mano da 55x35x25 cm (massimo 8 kg) e un accessorio aggiuntivo (zainetto, borsa o custodia per laptop, max che abbia queste misure: 45x36x20 cm.

Questi accessori possono essere zainetti, borse o custodie per laptop. Nei voli affollati il bagaglio può essere ritirato al gate e messo in stiva. Quest’ultima regola non vale per i voli intercontinentali.