Bambina accoltellata a Leicester Square da un vagabondo, la madre salva

Accoltellamento a Leicester Square a Londra. L’autore della aggressione è stato arrestato e accusato di tentato omicidio dopo che una bambina di 11 anni è stata accoltellata per strada. Ioan Pintaru, 32 anni, è stato accusato dopo che la bambina è stata accoltellata e portata d’urgenza in ospedale.

La ricostruzione dei fatti

Ioan Pintaru, 32 anni, senza fissa dimora, è stato accusato di tentato omicidio e possesso di un oggetto con lama. È stato rinviato in custodia cautelare per comparire presso la Westminster Magistrates’ Court più tardi questa mattina. La polizia è stata chiamata a Leicester Square alle 11.34 di lunedì 12 agosto dopo aver ricevuto segnalazioni di un accoltellamento.

Una bambina di 11 anni è stata trovata con ferite da accoltellamento. La bambina è stata portata d’urgenza in ospedale dove le sue ferite, seppur gravi, sono state valutate come non pericolose per la vita. Inizialmente si è ritenuto che anche la madre della bambina, una donna di 34 anni, fosse ferita, ma in seguito è stato confermato che il sangue dalle ferite della figlia era stato scambiato per ferite sue.

Le parole della polizia

Parlando al momento dell’incidente, un portavoce del London Ambulance Service ha detto che la coppia era stata portata in un importante centro traumatologico. Ha aggiunto: “Siamo stati chiamati alle 11.36 di lunedì 12 agosto per segnalazioni di una coltellata a Leicester Square. Abbiamo inviato risorse sulla scena, tra cui un’ambulanza, un paramedico avanzato e un agente di risposta agli incidenti. Abbiamo anche inviato membri della nostra unità di risposta tattica. Abbiamo curato un bambino e un adulto sulla scena e li abbiamo portati in un importante centro traumatologico”.

Un cordone di polizia era in atto dopo l’attacco e ha circondato le doppie porte di un negozio di tè TWG a Leicester Square. Il cordone era disposto accanto al negozio LEGO e davanti al negozio M&M, con famiglie e turisti in coda per entrambi.

Fonte The Independent.