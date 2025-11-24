Una bimba di 9 anni è stata azzannata al volto da un cane randagio di grossa taglia nel primo pomeriggio dello scorso 22 novembre. La piccola si trovava a camminare in strada in compagnia di alcuni adulti a Carosino (Taranto), quando l’animale l’ha colpita improvvisamente al viso, prima che le persone presenti riuscissero a intervenire e a farlo allontanare, chiedendo immediatamente l’intervento dei soccorsi al 112. Portata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, gli accertamenti sanitari hanno evidenziato multiple e profonde lacerazioni al viso, soprattutto alla guancia sinistra, tali da richiedere una sutura complessa. La bambina è stata poi trasferita al Policlinico di Bari nel reparto di chirurgia plastica.