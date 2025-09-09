Una bimba di sette anni californiana è stata investita da un’auto della polizia a Roma. L’incidente è avvenuto in pieno centro, in corso Rinascimento, dove ha sede anche Palazzo Madama, all’altezza dell’incrocio con via degli Staderari. La piccola, nella Capitale in vacanza con la sua famiglia, è stata trasportata all’ospedale Bambino Gesù in codice giallo. In base alle prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Gli agenti stavano intervenendo verso il luogo di una rissa, in direzione Piazza Vittorio. Erano a bordo della loro auto, con le sirene accese. Stavano percorrendo la strada, molto trafficata soprattutto dai turisti che transitano tra il Pantheon e piazza Navona, quando hanno investito la bambina, intenta ad attraversare, a poca distanza dai genitori. In ospedale alla bambina sono state riscontrate escoriazioni causate dall’urto e sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.