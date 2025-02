Domenica 16 febbraio, una bambina di dieci anni, residente ad Altavilla Vicentina, è stata investita mentre passeggiava con il padre in viale Italia, a Olmo di Creazzo, un comune dell’hinterland vicentino. La bambina, che camminava insieme al papà e al fratellino, è stata travolta da un SUV, una Hyundai Tucson, guidata da un uomo di oltre cinquant’anni ubriaco. Dopo l’incidente, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove ora si trova in terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni, con prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Valdagno, l’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio di via Battisti, vicino al Centro carni di Olmo. All’improvviso, il SUV ha sbandato e ha fuoriuscito dalla carreggiata, finendo sul marciapiede e investendo la bambina. La piccola è stata sbalzata sul cofano e poi è caduta a terra, colpendo anche il fratellino, che ha riportato solo lievi contusioni. In seguito, è stato allertato il 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto, stabilizzando la bambina per poi trasportarla in codice rosso in ospedale.

Le indagini sull’incidente

I carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare le cause precise dell’incidente. Il conducente del SUV è stato sottoposto all’alcoltest da cui è emerso che era al volante con un elevato tasso alcolemico.