Bambina di 5 anni muore annegata in piscina sotto gli occhi della madre

Una bambina di cinque anni è morta annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso a Imola. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, a quanto si apprende era in piscina con la madre. I carabinieri stanno ricostruendo il contesto della tragedia, ascoltando i testimoni. La bambina è stata immediatamente soccorsa dal bagnino che stava svolgendo il servizio di salvataggio in piscina. Viste le sue gravissime condizioni è stata però trasportata con l’elicottero di soccorso all’ospedale Maggiore di Bologna dove, in serata, è morta.

La morte della bambina tra i bagnanti

La vasca in cui era la bambina sarebbe stata alta, al massimo, un metro e venti, quindi non particolarmente profonda. La bimba era stata accompagnata in piscina dalla mamma che, in quel momento, non era in acqua. La famiglia, di origine albanese, vive in un paese della Vallata del Santerno.

Ad un tratto i bagnanti hanno segnalato con urla e gesti, attirando l’attenzione dei bagnini presenti, il corpicino che galleggiava in modo innaturale sull’acqua. Uno dei bagnini si è tuffato e ha recuperato la piccola, che già non respirava. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la bambina fosse già in acqua, e dunque non sia caduta né scivolata, ma ora toccherà ai Carabinieri ricostruire pezzo per pezzo questa tragica vicenda.