Una telefonata al 118, fatta con la semplicità e la disperazione di una bambina di otto anni, ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi nel Parmense. “Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c’è niente da mangiare”, ha detto la piccola all’operatore della centrale operativa, chiedendo aiuto.

La chiamata e l’intervento

Ricevuta la segnalazione, il 118 ha inviato immediatamente sul posto il personale sanitario, allertando nello stesso momento anche i carabinieri. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno accertato che la bambina era effettivamente sola da diverse ore e che in casa non c’era alcun adulto. Inoltre, all’interno dell’appartamento non era presente cibo a disposizione della minore.

Sanitari e carabinieri hanno rassicurato la piccola, prendendola in custodia e accompagnandola successivamente in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti ritenuti necessari per verificarne le condizioni di salute e il suo stato di benessere.

Nel frattempo è stata attivata anche la rete di protezione dei minori. Gli assistenti sociali hanno preso in carico la bambina per assicurarle un adeguato supporto psicologico e individuare una sistemazione sicura.

Al termine dei primi accertamenti, i carabinieri hanno denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire le circostanze che hanno portato la piccola a rimanere sola in casa per diverse ore.