Il caldo record fa registrare il primo grave episodio sanitario tra le persone costrette a vivere all’aperto dopo il sequestro dello stabile di Spin Time, a Roma. Una bambina di un anno e mezzo è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I dopo aver accusato una forte disidratazione e una crisi respiratoria, probabilmente provocate dalle temperature elevate. La piccola è stata soccorsa tempestivamente dal personale sanitario e, secondo quanto riferito, ha risposto positivamente alle cure, anche se rimarrà ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti. L’episodio conferma i timori espressi nei giorni scorsi da volontari e operatori sanitari sulle conseguenze dell’ondata di calore per le famiglie costrette a dormire in strada.

L’allarme degli attivisti per le condizioni dei minori

Dallo Spin Time Labs spiegano che l’intervento dei soccorsi è stato immediato e che le condizioni della bambina sono migliorate. Gli attivisti ribadiscono però che da giorni denunciano la situazione di forte disagio in cui vivono decine di minori, esposti al sole e alle alte temperature senza un riparo adeguato. Medici, psicologi e operatori sanitari avevano già lanciato un appello, segnalando il rischio di disidratazione, colpi di calore e altri problemi legati all’esposizione prolungata all’afa. Nel frattempo, il Comune di Roma prosegue le trattative per trovare una soluzione alla vicenda dello stabile, presentando una proposta per l’acquisizione dell’immobile, mentre resta alta la tensione politica sul futuro di Spin Time.

Proseguono le trattative mentre cresce la preoccupazione

L’emergenza sanitaria ha riacceso il dibattito sulle condizioni degli sfollati, che da giorni vivono fuori dalla struttura dopo il sequestro dell’edificio. In queste ore numerose realtà del volontariato, insieme alla Protezione civile, alla Chiesa e ai servizi sociali del Comune, stanno garantendo assistenza alle persone rimaste senza un alloggio. Gli abitanti e gli attivisti chiedono però una soluzione rapida, sostenendo che gli interventi messi in campo non siano più sufficienti ad affrontare un’ondata di caldo eccezionale. Il ricovero della bambina viene indicato come il segnale più evidente di una situazione che, secondo chi segue la vicenda, non può più attendere una risposta definitiva.