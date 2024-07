Bambina di 8 anni violentata dal vicino di casa, attirata con la trappola dei dolci

Un uomo di 40 anni di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 8 anni. L’uomo aveva guadagnato la fiducia della piccola vicina di casa regalandole dei dolci e, con la stessa tattica, l’aveva attirata nella sua abitazione lo scorso giugno, dove l’ha pesantemente molestata. L’arresto è stato eseguito su ordine del pubblico ministero, coordinato dalla Procura presso il Tribunale di Roma.

Le indagini

Le indagini sono partite immediatamente dopo che i genitori della bambina hanno presentato una denuncia ai Carabinieri di Tor Bella Monaca. La bambina aveva confidato loro di strani comportamenti da parte del vicino di casa, vivendo in uno stato di ansia costante a causa di queste attenzioni indesiderate. I militari, riconoscendo la gravità della situazione, hanno avviato una dettagliata e riservata attività investigativa.

Secondo le ricostruzioni, i fatti risalgono a giugno quando la bambina, con la promessa di ricevere dolci, è entrata nell’appartamento dell’uomo. Una volta sola con lei, l’uomo l’ha molestata pesantemente. Gli investigatori hanno raccolto numerosi elementi che confermano l’ipotesi di violenza sessuale, portando il pm della Procura di Roma a disporre il fermo dell’indiziato, considerando il rischio concreto di reiterazione del reato e di fuga.

L’arresto

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato l’uomo, portandolo al carcere di Regina Coeli. Il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato. Questa misura è stata presa per evitare ulteriori rischi per la comunità e per garantire che l’uomo non possa sfuggire alla giustizia.