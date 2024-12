A Roma, una bambina di 9 anni è morta a seguito di una grave reazione allergica dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. La tragedia si è consumata giovedì 5 dicembre. La piccola, rientrata a casa con i genitori dopo il pranzo, ha manifestato sintomi gravi come spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie.

L’intervento medico

I genitori, spaventati dalle condizioni della figlia, hanno immediatamente chiamato il 118. La bambina è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco. I medici le hanno praticato un massaggio toracico nel tentativo di salvarla, ma la situazione è rapidamente peggiorata. È stato disposto un trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli. Nonostante gli sforzi incessanti dei sanitari, la bambina non è sopravvissuta.

La giornata era iniziata con un controllo medico in ospedale: una spirometria per verificare la funzionalità polmonare. Dopo la visita, i genitori avevano deciso di pranzare insieme in un ristorante, optando per un piatto che sembrava sicuro. Tuttavia, qualcosa è andato storto, provocando la reazione fatale.

Le indagini

Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare il rispetto delle norme sulla gestione degli allergeni da parte del locale. Gli inquirenti accerteranno se eventuali errori o negligenze abbiano contribuito al tragico epilogo.