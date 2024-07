Bambine accoltellate da un ragazzo in un campo estivo, due di loro sono morte

In una tragica e scioccante vicenda, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato 11 bambine in una zona residenziale di Southport, a nord di Liverpool. Due delle vittime sono morte e nove sono rimaste ferite, con sei in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) in una proprietà di Hart Street, dove la polizia e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare le vittime agli ospedali locali, incluso un ospedale pediatrico.

Dinamica dell’aggressione

Le prime testimonianze raccolte dalla BBC descrivono un individuo armato di coltello che correva per la via colpendo chiunque incontrava. L’aggressione ha avuto luogo in un campo estivo per bambini dai 3 agli 11 anni, nello spazio The Hart, un centro di assistenza alla gravidanza dove si stava tenendo un workshop di yoga e danza sulle canzoni di Taylor Swift. La polizia ha rassicurato il pubblico dichiarando che non vi è alcuna minaccia ulteriore dopo l’arresto del 17enne, originario di Cardiff e residente a Banks, nel Lancashire. L’incidente non è stato trattato come terrorismo, e non ci sono altri sospetti ricercati.

Reazioni e risposte delle autorità

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’accaduto “orribile”, esprimendo lo shock e il dolore del Regno Unito. “Gli eventi di oggi sono davvero orribili e so che l’intero Paese è profondamente scioccato per ciò che ha visto e sentito,” ha detto Starmer. Ha inoltre inviato pensieri e condoglianze alle vittime e alle loro famiglie. La ministra dell’Interno, Yvette Cooper, ha evocato risposte rigorose a questo atroce crimine.

Re Carlo e la regina Camilla hanno espresso il loro “profondo shock” per l’attacco, definendolo “assolutamente orribile”. “Inviamo le nostre più sentite condoglianze, le nostre preghiere e la nostra più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno tragicamente perso la vita, e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo attacco davvero spaventoso,” ha dichiarato il Re.

Testimonianze

Un proprietario di un negozio vicino ha descritto la scena straziante di bambini che fuggivano dall’edificio sanguinando. “Sono stati accoltellati qui, qui, qui, ovunque,” ha detto, indicando il collo, la schiena e il petto. I bambini, di circa 10 anni, hanno riportato ferite gravi e sono stati soccorsi rapidamente.