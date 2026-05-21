Continuano le indagini su Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto diversi pedoni nel centro di Modena causando otto feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Con il passare delle ore stanno emergendo nuovi particolari sulla vita dell’uomo, descritto da conoscenti e investigatori come una persona profondamente isolata e segnata da forti difficoltà personali.

Nato in provincia di Bergamo da famiglia di origini marocchine, El Koudri viveva da anni a Ravarino, nel Modenese. Nonostante una laurea in Economia, era disoccupato e da tempo lamentava grandi difficoltà nel trovare un impiego stabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne avrebbe attribuito spesso la mancanza di lavoro alle proprie origini straniere, maturando un crescente senso di rabbia e frustrazione.

Gli inquirenti stanno analizzando anche il suo passato clinico. Sarebbe stato seguito dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi della personalità e, secondo alcune testimonianze raccolte nelle ultime ore, viveva una condizione di forte emarginazione sociale.

Le email e le parole contro l’università

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono anche alcune email inviate nel 2021 all’Università di Modena e Reggio Emilia, dove El Koudri si era laureato. Nei messaggi, il 31enne esprimeva tutta la sua rabbia per la situazione lavorativa, utilizzando toni aggressivi e frasi offensive. “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere”, avrebbe scritto in una delle comunicazioni finite ora nell’inchiesta.

Secondo le ricostruzioni, negli anni il giovane avrebbe sviluppato ossessioni e comportamenti sempre più problematici, vivendo quasi completamente isolato. Alcuni residenti della zona lo hanno descritto come una persona inquieta e spesso preda di scatti d’ira. “Era pieno di rabbia, passava le giornate in camera”, avrebbero raccontato alcuni familiari agli investigatori.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per chiarire il movente del gesto compiuto nel centro di Modena. Al momento gli investigatori non avrebbero trovato collegamenti con organizzazioni estremiste, mentre resta centrale l’ipotesi di un forte disagio psicologico aggravato dall’isolamento sociale e personale dell’uomo.